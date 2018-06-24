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DHA YURT - İzmir Çevreyolu'ndaki köprüden düşen adam öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 07:20 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, çevreyolunda bulunan metrelerce yükseklikteki köprüden düşen G.T.

İZMİR'in Buca ilçesinde, çevreyolunda bulunan metrelerce yükseklikteki köprüden düşen G.T. hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 206/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre G.T., İzmir Çevreyolu'nda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikteki köprüden toprak zemine düştü. Kanlar içinde yerde kalan G.T.'yi gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde G.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

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