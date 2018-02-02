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DHA YURT İzmir'de ambalaj fabrikasında patlama ve yangın: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 02:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir ambalaj fabrikasının kağıt deposunda forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı. 4 işçinin yaralandığı olayda kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay saat 01.00 sıralarında Yedi Eylül Mahallesi'nde bulunan Atatürk Sanayi Sitesi 5046 Sokak üzerindeki bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kağıt depolama malzeme taşınırken, forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı. Patlama anında depoda bulunan 4 işçi yaralanırken, alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan işçiler İbrahim Okanlar, Mesut Kökdeniz, Hasan Kaplan ve Arif Bilek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis çevrede önlem alırken, yangına İzmir'in Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz, Selçuk, Menderes ilçelerinden takviye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangının kontrol altına alınmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fabrikadaki yangın anları

- İtfaiye erlerinin çalışması

- Sağlık ekipleri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Faruk ÇARK/TORBALI (İzmir),(DHA)

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