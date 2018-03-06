DHA YURT - İzmir'de polislere bıçaklı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde yoklama kaçağı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Serhat Ceyhan kendisine GBT (Genel Bilgi Tarama) yapmak isteyen 2 polis memuruna bıçakla saldırdı. Saldırıda 1 polis memuru olay yerinde şehit olurken, 1 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı yakalandı.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7055 sokakta meydana geldi. Yoklama kaçağı olduğu öğrenilen Serhat Ceyhan kendisine GBT yapmak isteyen 2 polisle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ceyhan yanındaki bıçakla polis memurlarına saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan polis memurları durumu hemen diğer meslektaşlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis memurlarından biri olay yerinde yaptıkları müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Olayın ardından kaçan saldırgan Ceyhan kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Şehit polisin naaşı, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

***OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)