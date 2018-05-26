DHA YURT - İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR'de, uyuşturucu üretimi yaptığı iddia edilen 2 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Operasyonda, 124 kök hint keneviri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenek de ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda kapsamında iki şüphelinin uyuşturucu madde üretimi yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda uyuşturucu üretimi yaptığı iddia edilen E.D. (28) ve S.Ç.'yi (35) kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polisin şüphelilerin adresinde yaptığı aramada da 124 kök hint keneviri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D. ve S.Ç. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(POLİS KAMERASI)

- Uyuşturucu yapılan imalathaneden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

