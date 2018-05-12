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DHA YURT - İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 04:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Anadolu Caddesi Naldöken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konak'tan Karşıyaka yönüne giden 35 KD 9236 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Mustafa Sıvacı yönetimindeki 35 AE 8274 plakalı otomobile ve Mehmet Aslanoğlu'nun kullandığı 35 T 6723 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sıvacı idaresindeki otomobil takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı taksi şoförü Aslanoğlu, Mustafa Sıvacı ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Eylül Sıvacı, kızları Melis Sıvacı ve Nazan Sıvacı ile ismi henüz öğrenilemeyen bir yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, görgü tanıklarının ifadesine göre aşırı süratli olduğu öne sürülen 35 KD 9236 plakalı otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçarken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Kaza yapan araçlardan görüntü
- Yerde yatan yaralılardan görüntü
- Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

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