DHA YURT - İzmir'deki 'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de 'Askeri Casusluk Davası' kapsamında İzmir'deki mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt beraberindeki doktor, öğretmen ve mühendislerinde yer aldığı 11 kişilik grupla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Hakim Kurt'un yanı sıra diğer şüphelilerinde üzerinde sahte kimlik ve yüksek meblağda döviz ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde, kaçaklara kılavuzluk yaparak organize bir şekilde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta adım adım izlenen şüphelilere polis ekiplerince önceki gün İpsala ilçesinde operasyon düzenlenerek 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde İstanbul'dan yola çıkan 11 kişilik bir grubun sınıra doğru geldiğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan ikinci operasyonda 'Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma' (İzmir'deki Askeri Casusluk) davasının mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt ve aralarında doktor, öğretmen ve mühendislerinde yer aldığı 11 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemede hakim Kurt ve 7 kişi üzerinde sahne kimlik olduğu tespit edildi.Ayrıca şüpheliler üzerinde yüksek meblağda döviz bulundu. Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'nde ifade alma işlemi tamamlanan, İstanbul, Ankara ve İzmir'den yakalama kararı bulunduğu tespit edilen hakim İsmail Kurt, Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.