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DHA YURT - İzmir'e şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 04:02 | Son Güncelleme

DEVRE ARKADAŞININ CENAZESİNDE, ŞEHİT ANNESİNE SARILDIĞI GÖRÜNTÜLER YÜREK DAĞLADI AFRİN'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi'nde gerçekleşen saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş asker şehit oldu.

DEVRE ARKADAŞININ CENAZESİNDE, ŞEHİT ANNESİNE SARILDIĞI GÖRÜNTÜLER YÜREK DAĞLADI

AFRİN'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi'nde gerçekleşen saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş asker şehit oldu. Şehit askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi'nde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda TSK'ya ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş asker şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehadet haberini aileye askeri yetkililer verdi. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı evin önünde bekledi. Şehit Üsteğmen Çubukçu'nun evine akın eden yakınları büyük üzüntü yaşarken, abisinin Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını kendilerinden gizlediğini söyleyen şehidin kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı. İddiaya göre, NATO Karargahı'nın Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan Türk Bayrakları'nın yasak olduğunu gerekçesiyle indirilmesini istedi.

DEVRE ARKADAŞI DA FIRAT KALKANI HAREKATINDA ŞEHİT OLMUŞ
Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab Bölgesi'nde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Teğmen Furkan Yayla'nın da Şehit Üsteğmen Çubukçu'nun devre arkadaşı olduğu öğrenildi. Çubukçu'nun, şehit arkadaşı Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesinde, şehidin annesine sarıldığı görüntüler yürekleri dağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Şehit evinden görüntü
- Şehidi yakınlarından görüntü
- Şehit evine ve NATO duvarlarına asılan Türk Bayraklarından görüntü
- Şehit Çubukçu'nun, şehit arkadaşı Furkan Yayla'nın cenazesindeki görüntüsü
- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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