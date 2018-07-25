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DHA YURT - İZMİT'TE İKİ KATLI BİNA YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 23:49 | Son Güncelleme

İZMİT'te yazlık olarak kullanılan 2 katlı binada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İZMİT'te yazlık olarak kullanılan 2 katlı binada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay İzmit Kaynarca Mahallesi Çulcular Mevkii'nde bulunan 2 katlı yazlık evde meydana geldi. Tuncay Akcan'a ait binana henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek binayı sardı. Binadan yükselen dumanları gören ev sahibi Tuncay Akcan'ın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleriinin yaklaşık 2 saat süren müdahelesi sonrasında yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında ev sahibi Tuncay Akcan da bahçe hortumuyla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- binanın alevli görüntüleri
- itfaiyenin çalışmaları
- ev sahibinin bahçe hortumuyla binaya su tutması
- ev sahibi Tuncay Akcan'ın yangını anlatması
- detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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