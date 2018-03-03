HABER

DHA YURT - JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ÇETİN, MÜŞTEREK GÖREV MERKEZİ'NDE

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 'Müşterek Görev Merkezi'nde konuşlu olan jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularını ziyaret etti.

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 'Müşterek Görev Merkezi'nde konuşlu olan jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularını ziyaret etti.

İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne helikopterle gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinde, meskûn mahal operasyonlarını yürüten jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Burada bulunan jandarma ve polis özel harekâtçılara ve güvenlik görevlilerine hitaben konuşan Orgeneral Çetin, özel harekâtçılarla birlikte yemek yedikten sonra yine helikopter ile merkezden ayrılarak Hatay sınır bölgesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
- Müşterek Görev Merkezi
- jandarma ve polislerin aileleri buluşması
- Helikopterin kalkışa hazırlanması
- Havada Helikopterin gidişi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)

Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
Beyaz Show bu akşam iptal! Sebebi...Beyaz Show bu akşam iptal! Sebebi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de, Yrd. Doç. Abdullah Akın'a tepki

Çanakkale'de, Yrd. Doç. Abdullah Akın'a tepki

Soylu: “Celal Şengör, Avrupa Tarihi’ni Osmanlı Tarihi’ne tercih edecek kadar profesördür”

Soylu: “Celal Şengör, Avrupa Tarihi’ni Osmanlı Tarihi’ne tercih edecek kadar profesördür”

Bakan Özlü: Akademik rehavet istemiyoruz (3)

Bakan Özlü: Akademik rehavet istemiyoruz (3)

Tramvayın çarptığı kadın yaralandı

Tramvayın çarptığı kadın yaralandı

Afrin için bir oldular

Afrin için bir oldular

Bakan Bak: Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz (2)

Bakan Bak: Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.