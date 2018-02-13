DHA YURT - KAHRAMANMARAŞ'TA, 'KURTULUŞ' COŞKUSU

KAHRAMANMARAŞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz saldırmayız, kimsenin toprağına göz dikmeyiz. Ama birileri bize saldırır, bizim toprağımıza göz diker, birliğimize, beraberliğimize halel getirmeye kalkışırsa vallahi can alır can veririz, gözümüz hiçbir şeyi görmez" dedi.

Trabzon Bulvarı'nda gerçekleştirilen kutlamalar; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un törene katılanların kurtuluş gününü tebrik etmeleriyle başladı. Törene; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Veysi Kaynak, İmran Kılıç, Nursel Reyhanlıoğlu, Mehmet Uğur Dilipak, MHP Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 5 Nisan 1925'te TBMM tarafından şehre verilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nı Türk bayrağına taktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Erkoç, madalyayı Türk bayrağına takmanın hayatının en büyük şeref ve onuru olduğunu belirterek, "Tarih, cesur insanlarla yazılır, korkaklar tarih yazamaz. İşte bu şehir 12 Şubat 1920'de 7'den 70'e genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle iman dolu yürekleriyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir cesaretle o dönemin en güçlü ordularından birini bozguna uğratarak Kahramanmaraş destanını yazmıştır" diye konuştu.