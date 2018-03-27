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DHA YURT - Kandil'e düzenlenen hava harekatında 41 terörist etkisiz hale getirildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 41 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Görüntü dökümü
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-ARŞİV
-Hava harekatı
-operasyon görüntüleri

Haber: (DHA)

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