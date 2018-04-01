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DHA YURT - Karabük'te cezaevi aracı uçuruma yuvarlandı, 2 asker şehit oldu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:56 | Son Güncelleme

Karabük'ün Yenice ilçesinde, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit olurken, 15 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit olurken, 15 kişi yaralandı.
Kaza, Yenice Yazıköy'de meydana geldi. Kardeşinin cenazesine katılan bir mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre aşağı uçan cezaevi nakil aracındaki 2 asker şehit oldu. Olay yerine AFAD, 112 Acil, UMKE ekipleri geldi. İlk yardım ekipleri yaralanan 15 kişiye müdahalede bulundu. Ekiplerin olay yerinde kurtarma ve ilk müdahalelere devam ediyor.

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Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)

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