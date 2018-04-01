HABER

DHA YURT - Karabük'te cezaevi nakil aracı uçuruma yuvarlandı: 2 asker şehit, sürücü yaşamını yitirdi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan aracın sürücüsü Ramazan Işık, götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan aracın sürücüsü Ramazan Işık, götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan mahkum Gurbet Kalaycı ile 1'i astsubay 13 askerin tedavisine devam ediliyor.
Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Su borusu patladı! Mahsur kalanlar varSu borusu patladı! Mahsur kalanlar var
Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Son dakika! Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.