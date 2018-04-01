DHA YURT - Karabük'te cezaevi nakil aracı uçuruma yuvarlandı: 2 şehit, 13'ü asker 15 yaralı (2)

2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Kaza, Karabük'ün Yenice ilçesi Yazıköy İncebacaklar mevkiinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde ilçe merkezinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden Hüsnü Kalaycı'nın bugün Yenice Yazıköy'de kılınan cenaze namazına Karabük Kapalı Cezaevi'nde mahkum olan kardeşi Gurbet Kalaycı da askerlerin nezaretinde katıldı. Cenaze namazının ardından Gurbet Kalaycı cezaevine götürülmek üzere yola çıkıldı. Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaçları devirip ormanlık alana yuvarlanan araçta bulunan uzman çavuşlar Oğuz İnan ve Kenan Dalgılıç olay yerinde şehit oldu.
SÜRÜCÜ, MAHKUM VE 13 ASKER YARALI
Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil ekipleri geldi. Uçurumdan aşağı inilerek yaralılara müdahalede bulunuldu. Yaralanan sürücü, mahkum ve bir astsubay ile 12 er ambulanslara taşındı. Yaralılar, Yenice ve Karabük'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Olay yerinden görüntüler
Kurtarma ekiplerinden görüntü
Cenazelerden görüntü
Araçtan görüntü
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum