DHA YURT - Karşıdan karşıya geçen yayanın ölümüne sebep olan kaza kamerada

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Birol Gündoğdu (35), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesi'nde bir yakınını ziyaret ettikten sonra Alaplı'ya dönen Ömer Y.'nin (51) kullandığı 67 SB 902 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Gündoğdu'ya çarptı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen Birol Gündoğdu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ömer Y. gözaltına alındı.
Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen Birol Gündoğdu'ya çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
-Kaza yeri
-Yerdeki cesetten görüntü
-Aracın sürücüsü Ömer Y.ye alkol testi
-Ömer Y.'nin eşinin olayı anlatması
-Kazaya karışan otomobil
-Birol Gündoğdu’nun ayağından çıkan ayakkabıları
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!
Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama
Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Mina Başaran'ın nişanlısı sevdiğini son yolculuğuna böyle uğurladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum