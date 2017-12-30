DHA YURT Kartalkaya tatilcilerle doldu

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da oteller, yılbaşı gecesi için doldu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da yılbaşı tatili nedeniyle doldu. Müşterilerine yılbaşını da kapsayan paketler sunan otellerin doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kayak merkezinde yılbaşını geçirecek tatilciler için oteller özel programlar hazırladı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek girecek. Yılbaşını Kartalkaya'da geçirmek isteyenler için kayak merkezindeki otellerdeki 2 kişilik oda ücretleri 900 TL ile 3500 TL arasında değişiyor.

Yılbaşı tatilini hafta sonu tatiliyle birleştirmek isteyenler Kartalkaya'ya akın etti. Tatilciler pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Kartalkaya yolunda ise bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar güzergah üzerinde zincir satan vatandaşlardan aldıkları zincirleri taktıktan sonra yollarına devam etti.