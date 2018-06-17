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DHA YURT - Kastamonu'da feci kaza: 6 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 02:25 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı araçta bulunan 6 kişi öldü, diğer araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

KASTAMONU’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı araçta bulunan 6 kişi öldü, diğer araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, Kastamonu Devrekani yolu Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Kastamonu’nun Daday ilçesinden Kastamonu Yürekveren köyüne bayram ziyaretine giden ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu Enver Binen’in kullandığı 37 DC 250 plakalı otomobil ile Kastamonu’dan Küre ilçesine seyir halinde olan Ali Erol’un kullandığı 37 AAD 050 plakalı otomobil Kırcalar kavşağında kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası Kadriye Binen (71) ile Selanay Binen (15) olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Enver Binen ile Kezban Ergin (31), Sibel Binen (17) ve Müzeyyen Ergin (19) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada diğer otomobilin sürücüsü Ali Erol ve yanında bulunan Ragıp Kara ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yeri
-Kaza sonrası olay yerinde hayatlarını kaybedenler
-Kaza yapan otomobil
Sağlık ekiplerinin müdahalesi
SÜRE: 01.20 - BOYUT: 42,3 MB
Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA)

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