DHA YURT - Kayalıklara sürüklenen yaralı, TSK'ya ait helikopterle kurtarıldı

MALATYA'nın Doğanşehir İlçesi'nde dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanarak yaralanan kişi, helikopterle kurtarıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi dağlık bölgede dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlandı. Sarp ve kayalık bölgveye karadan ulaşmanın uzun zaman alacağı göz önünde bulundurularak, olay yerine Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopter sevk edildi. Askerler tarafından yaralı kurtarılan kişi, helikoptere taşındı. Hastaneye ulaştırılan ve tedavisine başlanan yaralının kurtarılma anı helikopter kamerası tarafından görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------------
- Görevlinin helikopterden yaralının yanına inişi
- Görevlinin yaralıya müdahalesi
- Yaralının sedyeye konuluşu
- Yaralının sedyeyle helikoptere çekilmesi
Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA
İsrail'den İran'a: 'Yerle bir edeceğiz'
ABD, Türkiye'yi tebrik etti
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!
Kim olduğu ortaya çıktı!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum