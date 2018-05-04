DHA YURT - Kayınbabası tarafından dövüldüğünü iddia eden genç kız polise sığındı

ADANA'da kayınbabası tarafından dövüldüğünü iddia eden ve kafasından yaralanan 17 yaşındaki N.Ç., polis merkezine sığındı. Hastaneye kaldırılan N.Ç., tedavi altına alındı.
Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Köprübaşı Polis Merkezi'ne bir yakınıyla sığınan 17 yaşındaki N.Ç., kayınbabası tarafından darp edildiğini belirtti. Ekipler tarafından koruma altına alınan N.Ç., polis merkezine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafasında kanama ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olan N.Ç., Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
- N.Ç.'nin hastaneye girişi
Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR / ADANA,(DHA)
Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı
HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında
Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Pentagon Sözcüsü Dana White açıkladı: ABD ile Çin arasında 'lazer' krizi!
PKK yandaşları İsveç'te terör estirdi!
Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
Okuyucu Yorumları 0 yorum