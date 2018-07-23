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DHA YURT - Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi (3) Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) adliyeye sevk edilen anne-babası Dilek ve Burhan Atış çifti, sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) adliyeye sevk edilen anne-babası Dilek ve Burhan Atış çifti, sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Babaanne Satı Atış ise serbest bırakıldı.
Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bugün de süren arama çalışmalarında küçük Evrim'e ait hiç bir ize rastlanamadı.
Bölgede arama çalışmaları sürerken Evrim'in annesi Dilek Atış, baba Burhan Atış ve amcası Niyazi Atış, babaanne Sati Atış ve köy sakinlerinden Ali Hin önceki gün gözaltına alındı. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından babaanne Satı Atış ve Ali Hin, ardından da dün akşam saatlerinde amca Niyazi Atış serbest bırakıldı.
Gözaltında tutulan Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış ise Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Babanne Satı Atış da sorgu için yeniden yayladan alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan anne-baba Dilek-Burhan Atış tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilirken, babaanne Satı Atış ise ifadesinin ardından salıverildi.

Haber: Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ /TURHAL(TOKAT),(DHA)

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