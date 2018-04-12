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DHA YURT - Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 22:34 | Son Güncelleme

MERSİN'de, bir süredir kayıp olarak aranan A.B.'nin (25), denizde cansız bedeni bulundu.

MERSİN'de, bir süredir kayıp olarak aranan A.B.'nin (25), denizde cansız bedeni bulundu.
Merkez Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi'ndeki sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz bir erkek bulunduğu ihbarını yaptı. Olay yerine gelen dalgıç polislerin, uzun uğraşlar sonucu denizden çıkardığı kişinin bir süredir kayıp olarak aranan ve psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilen A.B. olduğu saptandı. Başında yara izi bulunan A.B.'nin cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, meraklı vatandaşların polislerin olay yerinde yaptığı çalışmaları izleyip cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü
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- Deniz polisinden görüntü
- Polis cesedi bulması
- Polis cesedi bota çıkartması
- Meraklı vatandaşlardan görüntüler
- Cesetten görüntüler
- Ceset iskeleye çıkarılırken
- Meraklı vatandaşların telefonu kamerasıyla çalışmayı görüntülemesi
- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'28" BOYUT: 188 BM
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)

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