HABER

DHA YURT - KAYMAKAMIN İÇİNDE BULUNDUĞU MAKAM ARACI YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 23:02 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin'in içinde bulunduğu makam aracı, hareket halindeyken alev alıp yandı.

OSMANİYE'nin Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin'in içinde bulunduğu makam aracı, hareket halindeyken alev alıp yandı. Makam şoförünün dumanları fark ederek aracı parketmesi sonucu olayda yaralanan olmadı.

Osmaniye'de katıldığı toplantıdan Bahçe ilçesine dönen, Osman Traş yönetimindeki Kaymakam Müfit Gültekin'in de içinde bulunduğu makam otomobili, Hasanbeyli yol ayrımı Nato Birliği mevkiinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Şoför Traş'ın sağa çekip Kaymakam Gültekin ve koruma ile içinden çıktıkları otomobili kısa sürede alevler sardı. Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ile Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaymakam, koruması ve şoförünün yara almadan atlattığı yangının nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
- Olay yeri
- Yangın alanı
- Otomobilin yanması ve patlama
- Yanan otomobilde alevlerin yükselmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK Kamera: OSMANİYE (DHA)

PARTNERDünyanın bir ucundan doğum günü kutlamasıDünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması
Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...
Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleriCuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!

'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 13 Temmuz - En güzel, güncel, yeni Cuma mesajları resimli yeni 2018

Cuma mesajları 13 Temmuz - En güzel, güncel, yeni Cuma mesajları resimli yeni 2018

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 12 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları (Büyük ikramiye 22 milyonu aştı!)

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 12 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları (Büyük ikramiye 22 milyonu aştı!)

Serbest bırakılan Balyoz hakimi Ömer Diken'e yeniden tutuklama kararı

Serbest bırakılan Balyoz hakimi Ömer Diken'e yeniden tutuklama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.