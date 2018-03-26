DHA YURT - Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı (ek)

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Kayseri'de dün gece meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Üzüm ailesinden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Polis bu arada kazaya yol açan ve rakam grubu belirlenemeyen 38 KY plakalı beyaz Mercedes otomobilin peşine düştü.

Sürücü baba Mehmet Üzüm (36), anne Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm'ün (12) ölümüne yol açan kaza, dün gece saat 23.20 sıralarında Çevre Yolu'nda Germir Mahallesi Nalçik Bulvarında meydana geldi. Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Malatya yolu istikametinden kent merkezine gelişte son rakam grubu belli olmayan 38 KY plakalı beyaz Mercedes plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu önce kaldırıma çarptı. Sonra yolun karşı tarafına geçerek Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde ağır yaralanan 1 kişi de kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde öldü. Kazada ambulans şoförü ve yanında bulunan 1 kişi de yaralandı. Polis görgü tanıkları ve ambulansta bulunanların ifadesine göre 6 kişinin ölümüne yol açan otomobilin sürücüsünü arıyor.

Haber: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)