DHA YURT - KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından kurulan pusuda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın (43) acı haberi Kayseri'deki ailesine ulaştı.

Bugün 13.50 sularında Batman'ın Gercüş ilçesi Mava dağı bölgesindeki ormanlık alanda arama faaliyetleri yapan askerlerle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 21 yıllık Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit oldu. Şehidin acı haberi Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi, Mümin Sokak, Uğur Apartmanı'nda yaşayan annesi Zeynep Doğan'a verildi. Evli, 1 çocuk babası olan şehidin, 4 kardeşi olduğu babası Hacı Doğan'ın 10 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesinin yaşadığı mahalleye gelen askeri yetkiler acı haberi anne Zeynep'e verirken, mahalledeki birçok eve Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin yarın Batman'da düzenlenecek askeri törenin ardından Kayseri'ye getirileceği öğrenildi. Şehidin naaşının, öğle namazında Kalemkırdı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

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