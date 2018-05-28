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DHA YURT - Kaza kurbanı şehit Astsubay toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 22:37 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Kangal ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sivas'ta düzenlenen törenin ardından Çan ilçesine gönderilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak Fatih Mahallesi, Yenidoğan Sokak'taki evde yaşayan annesi Sebahat Kiraz’ın evine getirildi. Burada annesi ve yakınlarından helallik alınan şehidin cenazesi ardından askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde ilçe merkezindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli’nin cenazesi, Çan Şehir Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şehidin cenazesinin, annesinin evinin önünde helallik alınmasından görüntü
-Şehidin cenazesinden genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Onur Alp ARSLAN / ÇAN(Çanakkale),(DHA)

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