DHA YURT - Kelkit Çayı'na hafif ticari araç uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp (3)

ARAÇTAN ÇIKAN YARALI VATANDAŞIN KIYIYA İPLE ÇEKİLDİĞİ HEYECANLI ANLAR KAMERADA
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi de kayboldu. Kurtarma çalışmaları sırasında, yaralı olarak kurtarılan vatandaşın iple kıyıya çekilmesi sırasında heyecanlı anlar yaşandı.
Görüntü Dökümü
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- Kazazedenin iple kıyıya çekilmesi
Haber-kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT, (DHA)
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