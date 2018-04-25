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DHA YURT - Kelkit Çayı'na hafif ticari araç uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 23:24 | Son Güncelleme

ARAÇTAN ÇIKAN YARALI VATANDAŞIN KIYIYA İPLE ÇEKİLDİĞİ HEYECANLI ANLAR KAMERADA TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi de kayboldu.

ARAÇTAN ÇIKAN YARALI VATANDAŞIN KIYIYA İPLE ÇEKİLDİĞİ HEYECANLI ANLAR KAMERADA

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi de kayboldu. Kurtarma çalışmaları sırasında, yaralı olarak kurtarılan vatandaşın iple kıyıya çekilmesi sırasında heyecanlı anlar yaşandı.

Görüntü Dökümü
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- Kazazedenin iple kıyıya çekilmesi

Haber-kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT, (DHA)

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