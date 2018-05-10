HABER

DHA YURT - Kemer'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 17:47 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servis midibüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servis midibüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada minibüste bulunanlardan Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke Ulutaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı halde Kemer'deki özel bir hastaneye götürülen Burcu Aslan da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 15 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kemer'deki hastanelere götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayı haber alıp gelen otel çalışanları da meslektaşlarının öldüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Levent YENİGÜN / Antalya (DHA)

İşte Muharrem İnce'nin mal varlığıİşte Muharrem İnce'nin mal varlığı
Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itirafHatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malezya'daki seçim sonuçları Abdullah Gül'ü sevindirdi! Twitter'dan duyurdu!

Malezya'daki seçim sonuçları Abdullah Gül'ü sevindirdi! Twitter'dan duyurdu!

Antalya Kemer'de feci kaza! Ölü ve yaralı var

Antalya Kemer'de feci kaza! Ölü ve yaralı var

Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti

Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti

Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.