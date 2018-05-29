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DHA YURT - Kendisini eve kilitleyen şüpheli, özel harekat polislerinin baskınıyla yakalandı (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 08:07 | Son Güncelleme

ADANA'da polisten kaçıp, kendisini arkadaşının evine kilitleyen ve silahlı olduğu öne sürülen Abdullah Y., polisin uyarılarına rağmen kapıyı açmayınca, özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği baskınla gözaltına alındı.

ADANA'da polisten kaçıp, kendisini arkadaşının evine kilitleyen ve silahlı olduğu öne sürülen Abdullah Y., polisin uyarılarına rağmen kapıyı açmayınca, özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği baskınla gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2237 Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Abdullah Y., Atakent Mahallesi'nde gece yarısı bir otomobile tabanca ile tek el ateş ederek zarar verdi. Daha sonra havaya ateş ederek giden Abdullah Y., kendisini fark eden polisleri görünce kaçtı. Yanındaki kız arkadaşıyla birlikte bir arkadaşının evine gelen Abdullah Y., daha sonra herkesi evden çıkarttıktan sonra kapıyı üzerine kilitledi. Ev sahibi arkadaşı ve kız arkadaşının ısrarlarına rağmen kapı açılmayınca, durum polise bildirildi. Genç kızın ifadesi doğrultusunda Abdullah Y.'nin eşkalini belirleyen polis, kendisinden kaçan aradıkları kişi olduğunu saptadı. Polisin de uyarılarına rağmen Abdullah Y., kapıyı açmayınca olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Genç kızı da yanına alan özel harekat timi, apartmanın 5'inci katına çıkıp, Abdullah Y.'den kapıyı açmasını istedi. Bir süre uyarıda bulanan özel harekat polisleri, daha sonra demir kapıyı koçbaşı ile kırıp, içeri girdi. Evin balkonunda gözaltına alınan Abdullah Y., daha sonra sorgulanmak üzere Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Alkollü olduğu belirtilen zanlının, polis aracına bindirilirken sürekli olarak "Ben bir şey yapmadım" dediği görüldü. Zanlının üzerinde ve evde yapılan aramada ise söz konusu tabancaya rastlanmadı. Tabancayı evden dışarı atmış olabileceğini değerlendiren polis, bina çevresinde arama çalışması başlattı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Apartmanın önündeki polislerden görüntü
- Evin dış görüntüsü
- Özel harekat polislerinin genç kız ile apartmana girişi
- Apartmanın içindeki özel harekat polisleri
- Özel harekât polislerinin kapıyı açması için uyarması
- Koçbaşı ile kapının kırılma anın sesi
- Özel harekat polislerinin Abdullah Y.'yi balkonda yakalaması
- Özel harekat polislerinin apartmandan çıkışı
- Kelepçelenen zanlının polis eşliğinde dışarı çıkartılması
- Zanlının polis aracına bindirilmesi
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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