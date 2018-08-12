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DHA YURT - Kılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alır (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ünye Devlet Hastanesi'nde sel felaketinde yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ünye Devlet Hastanesi'nde sel felaketinde yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra karayoluyla Fatsa İlçesi'ne bağlı Yalıköy Mahallesi'ne giden Kılıçdaroğlu, burada selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ardından Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi'nde bulunan Medreseönü balıkçı barınağını da giden Kılıçdaroğlu balıkçıların sorunlarını dinledi. Programı basına kapalı olarak devam eden Kılıçdaroğlu'nun gece uçakla Ankara'ya döneceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nin ziyaretlerinden detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN - Gökhan İÇKİLLİ - Mücahit GÜREL - Ferudun ALTUNTAŞ /ORDU,(DHA)

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