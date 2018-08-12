VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ünye Devlet Hastanesi'nde sel felaketinde yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra karayoluyla Fatsa İlçesi'ne bağlı Yalıköy Mahallesi'ne giden Kılıçdaroğlu, burada selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ardından Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi'nde bulunan Medreseönü balıkçı barınağını da giden Kılıçdaroğlu balıkçıların sorunlarını dinledi. Programı basına kapalı olarak devam eden Kılıçdaroğlu'nun gece uçakla Ankara'ya döneceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nin ziyaretlerinden detaylar
Haber-Kamera: Nedim KOVAN - Gökhan İÇKİLLİ - Mücahit GÜREL - Ferudun ALTUNTAŞ /ORDU,(DHA)
Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle
Erdoğan konuşurken salondan bu ses yükseldi! Gülümsedi ve...
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!
ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Suyun kenarında bunu yaptı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum