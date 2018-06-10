HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DHA YURT - Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE ORUCUNU AÇTI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftarını Adana’da vatandaşlarla birlikte yaptı.

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE ORUCUNU AÇTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftarını Adana’da vatandaşlarla birlikte yaptı.
CHP İl Başkanlığı tarafından Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programı, semazen gösterisiyle başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, etkinlik alanına geldiğinde kısa süreli izdiham yaşandı. Okunan ezanın ardından dua eden Kılıçdaroğlu, iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı.
İŞSİZLİK SORUNUNA ÇARE BULMAMIZ LAZIM
Daha sonra kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, huzur dolu bir Türkiye arzuladığını dile getirerek şunları söyledi:
“Kardeşliğe, birlikte olmaya ihtiyacımız var. En büyük arzum bu topraklarda, bu güzel ülkemizde hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin. Az önce bir vatandaşla tokalaştım, biraz sonra rahatsızlandı. Sorunu işsizlik. Ben biliyorum Türkiye’de milyonlarca gencimiz, milyonlarca baba işsiz. İşsizlik sorununa çare bulmamız lazım. Bu kadar büyük işsizliğin yaşandığı toplumda huzuru sağlayamazsınız. O nedenle inşallah ayın 24’ünde sandığa gideceğiz oylarımızı kullanacağız. Sizden sadece ve sadece bir şey istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanınız. Güzel Türkiye’yi inşa etmek için birlik için, huzur içinde yaşamak için oyumuzu kullanacağız. Bu güzel ülke zengin ve hepimize yeten bir ülke. İşsizliğin, yoksulluğun olmadığı herkesin huzur ve barış içinde yaşadığı bir Türkiye özlemiyle hepinize saygılarımı sunuyorum."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun dua etmesi
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 03'08" - BOYUT: 191 MB
Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
İzmir'de LGBTİ yürüyüşüİzmir'de LGBTİ yürüyüşü
Brüksel'de sığınmacılara destek gösterisiBrüksel'de sığınmacılara destek gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

AK Parti'li vekille tokalaşırken oyun oynayan vatandaşın fotoğrafı büyük ilgi gördü

AK Parti'li vekille tokalaşırken oyun oynayan vatandaşın fotoğrafı büyük ilgi gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.