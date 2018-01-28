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DHA YURT KİLİS KENT MERKEZİNDE GECE TOP ATIŞI SESLERİ DUYULDU

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 04:00 | Son Güncelleme 2 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye sınırının diğer tarafında PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne yönelik yaptığı 'Zeytin Dalı Harekatı' devam ederken, Kilis kent merkezinde bu gece Türk topçsunun atışlarının sesleri duyuldu. Yine sınırın diğer tarafını hedef alan atışların sesleri rahatlıkla duyulurken, aynı anlarda şehir içinde hareket halinde olan ve caddede ilerleyen askeri bir konvoy da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kilis kent merkezinden görüntü ve duyulan atış sesleri

- Yoldan geçen askeri konvoy

Haber-Kamera: Kilis (DHA)

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