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DHA YURT Kilis'e 1 roket düştü

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 17:30 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, akşam saatlerinde Kilis'te Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya isabet etti. Binanın çatı kısmına isabet eden roket sonrası binada yaşayan iki aile kendilerini dışarı attı. Olayda bina da hasar oluşurken, evin önünde bulunan bir otomobil ise zarar gördü. Olayın ardından bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı patlama sonrası evinde hasar oluşan Feyziye Kılıçoğlu, gözyaşı dökerek, "Eliniz ayağınız kırılsın" diyerek teröristlere tepki gösterdi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da olay yerine gelerek aileyi teselli etti.

1 TÜRK ASKERİ YARALANDI

Harekatın dördüncü gününde Azez kırsalında ayağına mühimmat düşen 1 Türk askeri de hafif şekilde yaralandı. Yaralı asker, ambulansla Öncüpınar Sınır Kapısından Kilis'e getirilerek Devlet Hastanesinde yakta tedavi edildi.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Kilis'ten harekatın sürdüğü Suriye'nin Afrin bölgesine araç ve personel sevkiyatı da devam ediyor. Öncüpınar Sınır Kapısından son olarak zırhlı ve uzun kollu iş makinesi ile personel taşıyıcı Azez'e gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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