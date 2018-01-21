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DHA YURT Kilis'te bazı bölgeler, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 04:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

KİLİS Valiliği, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye sınırındaki bazı bölgeleri, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısında, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Kilis'in merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli köyü ile Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selameti bakımından 20 Ocak Cumartesi günü saat 24.00'ten itibaren 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar olmak üzere 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Sözkonusu bölgede yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde belirtilen süre içerisinde özel güvenlik bölgesine giriş, kolluk makamlarınca verilmiş izinler dışında yasaklanmıştır."

Haber: KİLİS, (DHA)-

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