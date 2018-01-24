DHA YURT Kilis'te roket isabet eden evdeki onarım çalışmaları sürüyor

KİLİS'te PKK/PYD'li teröristlerin roketli saldırısında, isabet alan evde ve araçta onarım çalışmaları başladı. Hasar tespit çalışmasından sonra yaralarının sarılmasını bekleyen ev sahibi Cuma Kızılçam, büyük korku yaşadıklarını söyledikten sonra "Devletimiz sağolsun" dedi.

Dün akşam saatlerinde PKK/PYD'li teröristler roketli saldırıda bulundu. Teröristlerin fırlattığı roketlerden bir tanesi de, Atatürk Mahallesi, Tekin Sokak'ta Cuma Kızılçam'a ait eve isabet etti. Roketin 6 ailenin yaşadığı üç katlı evin çatısına isabet etmesinden sonra hem bu bölümde hem de parçaların düştüğü park halindeki araçta zarar meydana geldi. Olaydan sonra hasar tespit çalışmaları yapıldı.

KORKU YAŞADIK

Bu arada yaşanan saldırıda isabet alan evde onarım çalışmalarına da başlandı. Evleri isabet alan Cuma Kızılçam, "Biranda önce büyük bir ses dulduk ardından ateşy çıktı. Roketin isabet ettiğini anladık. Bu anlarda büyük korku yaşadık. Çocukları bir odaya topladık. Hasarlarımızı devletimiz karşılayacaktır, devletimiz sağolsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Apartmandan çekilen görüntü.

Hasar gören araç eve evin görüntüsü.

Ev sahibiyle röportaj.

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Taylan YILDIRIM - Güven USTA / KİLİS (DHA)