IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon kapsamında bölücü Terör Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Mehmet Türken'in Kırıkkale'deki baba ocağına ateş düştü.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda bugün Türk Silahlı Kuvvetler unsurları ile bir grup Bölücü Terör Örgütü mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Türken'in, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Keskin’in Maden Mahallesi Aslan sokakta oturan Hatice-Yaşar Türken çiftine acı haber askeri heyet tarafından verildi. Çocuklarının şehadet haberini alan Türken çifti, rahatsızlandı. Sinir krizi geçirdiği belirlenen Hatice-Yaşar Türken çifti, eve gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada şehit haberini alan yakınları ve komşuları Türken çiftinin evine taziyeye geldi. Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Evli ve ikiz çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken'in, yarın öğlen kılınacak namazdan sonra Keskin İlçe Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

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Haber: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,(DHA)

