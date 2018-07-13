DHA YURT - KISKANÇLIK TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 2 YARALI

BURSA'da, iki grup arasında kıskançlık nedeniyle başladığı öne sürülen kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesi Bursa Valiliği önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir kişinin eski sevgilisini diğer gruptakilerden kıskanması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklı kavgaya dönen olayda Murat A. isimli kişi, İsmail Şahin ve Murat Şahin'i bıçakla yaraladı. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi ve Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Murat A. ise yakalanarak emniyete getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
-Yaralılardan görüntüler
-Yaralılara müdahale ve ambulansa taşınmaları
-Olay yerinden detaylar
-Hastaneden detaylar
Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)
24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası
Koray Aydın: Bahçeli söylediklerinden pişman olmuş
Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Siz bir de onu zeytin toplarken görün
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum