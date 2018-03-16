HABER

DHA YURT - Kızılırmak nehrine atlayan gençler suda kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 07:34 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak nehrine dün gece atlayan iki genci arama ve kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak nehrine dün gece atlayan iki genci arama ve kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı.
Olay, dün gece Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre Osman Ertekin (19) ve Büşra Şahin (15) isimli iki genç köprüden suya atlayarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri geldi. Atladıkları yerden 50 metre ileride kayalıklara tutulan gençler dakikalarca yardım çığlıkları içerisinde bekledi. Kızılırmak Nehri'nde akıntının fazla olması ve alanın karanlık olması nedeniyle gençler kısa sürede gözden kayboldu. Olay yerine Samsun Sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece saat 01.30 gibi son verilen arama çalışması sabah saat 07.00 da tekrar başladı. Arama çalışmaları devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-Ambulans görüntüsü
-Nehirden görüntü
-Fotoğraflar
Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun),(DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ortalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılarOrtalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılar
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti!

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!

Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!

Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti

Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'a olan benzerliği başına bela oldu

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'a olan benzerliği başına bela oldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Afrin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Afrin kararına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.