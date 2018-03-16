DHA YURT - Kızılırmak nehrine atlayan gençler suda kayboldu

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak nehrine dün gece atlayan iki genci arama ve kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı.
Olay, dün gece Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre Osman Ertekin (19) ve Büşra Şahin (15) isimli iki genç köprüden suya atlayarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri geldi. Atladıkları yerden 50 metre ileride kayalıklara tutulan gençler dakikalarca yardım çığlıkları içerisinde bekledi. Kızılırmak Nehri'nde akıntının fazla olması ve alanın karanlık olması nedeniyle gençler kısa sürede gözden kayboldu. Olay yerine Samsun Sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece saat 01.30 gibi son verilen arama çalışması sabah saat 07.00 da tekrar başladı. Arama çalışmaları devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ambulans görüntüsü
-Nehirden görüntü
-Fotoğraflar
Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun),(DHA)
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