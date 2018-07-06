Şanlıurfa'dan Mardin'in Kızıltepe ilçesine akrabalarının düğününe gidenlerin içinde bulunduğu araç saat 19.00 sıralarında Kızıltepe İlçesi'nde kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralılar bulunuyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ambulans ve sağlık ekipleri
-Kaza yapan araç
-İtfaiyenin yol temizleme çalışması
Genel ve detaylar
Haber-Kamera MARDİN,(DHA)
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