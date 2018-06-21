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DHA YURT - KOMŞUSUNUN ÇOCUKLARINA KIZDI, POMPALI İLE DEHŞET SAÇTI: 9 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 01:32 | Son Güncelleme

KONYA’da, Irak Türkmen’i komşularının çocuklarının patlattığı torpile sinirlenen Mehmet K.

KONYA’da, Irak Türkmen’i komşularının çocuklarının patlattığı torpile sinirlenen Mehmet K. (19), pompalı tüfekle eve ateş açtı. Açılan ateş sonucu evde bulunan 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan şüpheli ise yakalandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarı Yakup Mahallesi Mahmut Dede Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Irak Türkmen’i komşularının çocuklarının torpil patlatmasına sinirlenen Mehmet K., komşularıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Mehmet K., pompalı tüfeğini alarak komşularının evine ateş açtı. Açılan ateşte vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Mehmet K., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yaralıların ambulanslara alınması
-Polisin geniş güvenlik alarak mahalleye gelmesi
-Sokağa dağılan boş kovanların görüntüsü
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
-Genel ve detaylar

Haber:Hasan DÖNMEZ-Kamera:Mehmet IŞIK / KONYA, (DHA)

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