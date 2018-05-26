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DHA YURT - Konak Meydanı'nda boyozlu, gevrekli sahur

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 05:14 | Son Güncelleme

İZMİR'de, İzmir Ramazan Platformu'nun düzenlediği sahur davetine katılan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir Milletvekili adayları Konak Meydanı'nda kurulan sofrada partililerle sahur yaptı.

İZMİR'de, İzmir Ramazan Platformu'nun düzenlediği sahur davetine katılan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir Milletvekili adayları Konak Meydanı'nda kurulan sofrada partililerle sahur yaptı.
İzmir Ramazan Platformu, bugün saat 02.00'de Konak Meydanı'nda sahur programı düzenledi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir milletvekili adayları Emre Cemil Ayvalı, Fatih Reha Yavuzer ve vatandaşlar katıldı. Boyoz, gevrek, çay ve çorba ikramıyla yapılan sahurun ardından konuşan Mahmut Atilla Kaya, "Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi de Konak Meydanı'nda toplanıldı. 15 Temmuz'da millet olarak gösterdiğimiz o duruş ve iradeye bugün de sahibiz. Aynı güçler başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti'nin karşısında yine saflarını aldılar. Öncelikle milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda seçip sonra da AK Parti'yi şimdiye kadar İzmir'de almış olduğu en yüksek oy oranıyla inşallah mecliste de temsilini sağlamış olacağız. En önemli görev siz değerli gençlerimize düşüyor. İzmir'de 130 bin genç kardeşimiz ilk defa oy kullanacak. Bu Türkiye genelinde de seçimin kaderini etkileyecek. Onun için sizlerden ricamız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun buradaki temsilcileri ve adayları olarak bizlere sahip çıkmanız" dedi.
Etkinliğe katılanlar, sabah namazının kılınmasının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Sahur yapanlardan görüntü
- Mahmut Atilla Kaya'nın konuşmasından görüntü
- İlahi söyleyen guruptan görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

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