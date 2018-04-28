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DHA YURT - Kontrolden çıkan araç karşı şeride girdi: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 03:55 | Son Güncelleme

BURSA'da kontrolden çıkan hafif ticari araç karşı şeride geçerek seyir halindeki otomobile çarptı.

BURSA'da kontrolden çıkan hafif ticari araç karşı şeride geçerek seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada araç sürücüsü 70 yaşındaki Ömer Durmaz hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Durmaz idaresindeki 61 LC 192 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride girdi. Araç, o esnada karşı şeritte seyir halinde olan Ertan Demir idaresindeki 16 ED 156 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle yol kenarındaki parka savrulan 61 LC 192 plakalı araç sürücüsü 70 yaşındaki Ömer Durmaz araç içinde hayatını kaybetti. 16 ED 156 plakalı otomobilin sürücüsü Ertan Demir, eşi Yasemin Demir ve kızları Zeynep Demir'de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durmaz'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yerinden detaylar
-Ambulans ve polis ekiplerinden detaylar
Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

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