HABER

DHA YURT  Konya'da 4 araçlı kaza: 1 çocuk ölü, 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 01:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

KONYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılara yardım amacıyla duran otomobilin içinde bulunan Eslem Sena Uyanık (5), bir başka aracın çarpması sonucu camdan fırlayarak yaşamını yitirdi. Kazada diğer araçlardaki 18 kişi de yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 78'inci kilometresinde meydana geldi. Adil Coşkun Sel (39) yönetimindeki 42 GN 733 plakalı TIR, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Arkasından gelen sürücüsü belirlenemeyen 68 S 3021 plakalı midibüs, TIR'a çarpmamak için manevra yapıp, yolun sağına park etmek isterken arkasından gelen Mardin Seyahat'e ait Abdülrezak K.'nin kullandığı 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü, midibüse çarptı. Midibüs de, yoldan geçerken kazaya yardım etmek için duran Tunahan Uyanık'a (43) ait park halindeki 41 AC 008 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi.

OTOMOBİLDEN YOLA FIRLADI

Otomobilin arka koltuğunda oturan Eslem Sena Uyanık (5), çarpmanın şiddetiyle arka camdan fıryalarak devrilen midibüsün altında kaldı. Vinç yardımıyla kaldırılan midibüsün altından çıkarılan Eslem Sena Uyanık, ambulansla kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastenesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada TIR, otobüs ve midibüs sürücüleriyle birlikte 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÜŞÜMEMESİ İÇİN OTOMOBİLİN İÇİNDE BIRAKMIŞLAR

Tunahan Uyanık'ın, kazayı görüp, yardım etmek için otomobilini park ettikten sonra eşi Ünzüle Uyanık (40) ve kızı Ayşe Uyanık (19) ile otomobilden indikleri, küçük Eslem Sema'yı da üşümemesi için araçta bıraktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

- Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay

-Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Atiker Konyaspor'dan Demba Ba atağı

Atiker Konyaspor'dan Demba Ba atağı

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İlginizi Çekebilir

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

Afrin operasyonunda son dakika: Türk savaş uçakları YPG'yi vuruyor!

Afrin operasyonunda son dakika: Türk savaş uçakları YPG'yi vuruyor!

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

Yakup dede gönüllü oldu: Beni askere alın

Yakup dede gönüllü oldu: Beni askere alın

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji uzmanları uyardı

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji uzmanları uyardı

Real Madrid, Kral Kupası'ndan elendi

Real Madrid, Kral Kupası'ndan elendi

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.