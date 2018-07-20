DHA YURT - KONYA'DA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 13 kilo 850 gram kubar esrar ile yaklaşık 4 bin 350 kök hint keneviri ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Saçıkara Mahallesi'nde bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine Ali G.'ye ait eve, Atlantı Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler ile birlikte operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda sera haline getirilmiş bahçede ekili vaziyette 4 bin 350 kök hint keneviri ile 13 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali G., ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Jandarmanın bahçede kenevir araması ve bulması
Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)
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