DHA YURT - Konya'ya şehit ateşi düştü /EK

ŞEHİT CENAZESİ, KONYA'YA GETİRİLDİ

Siirt'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emre Dut'un (24), cenazesi askeri uçakla Konya'ya getirildi. Oğullarının yaralı olduğunu haberi alıp Siirt'e giden annesi Muhsine ve babası Mustafa Dut'ta aynı uçakla geldi. Şehit Dut'un cenazesini Konya Havalimanında kent protokolü, askerler ve yakınları karşıladı. Uçaktan alınan Dut'un cenazesi, askerlerin omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Ardından kortej eşliğinde memleketi Ereğli ilçesine götürüldü. Şehit Dut'un cenazesinin yarın öğle namazından sonra Ulu Camii'nde yapılacak dini ve askeri törenin ardından Ereğli Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Protokol ve yakınlarından detay

- Askeri uçaktan detay

- Cenazenin indirilmesi

- Omuzlarda taşınması

- Ailesinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)