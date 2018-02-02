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DHA YURT Köpeği arabaya bağlayıp sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 02:45 | Son Güncelleme

ADANA'da kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün, otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 01 CKE 35 plakalı otomobil sürücüsü köpeği aracının arkasına bağlayarak sürüklediği görüldü. 10 saniyelik görüntüyü izleyenler, kimliği belirsiz otomobil sürücüsüne büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, yaptıkları yorumlarda aracın plakasından sürücünün bulunup, cezanlandırılmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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- Köpeğin otomobil arkasında sürüklenmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: ADANA,(DHA)

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