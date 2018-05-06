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DHA YURT - Kuşadası sağanak yağmura teslim

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 13:14 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar dereye dönerken bir belediye otobüsü ile bir otomobil suda kaldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar dereye dönerken bir belediye otobüsü ile bir otomobil suda kaldı. Yüksek kesimlerden inen sel suları nedeniyle sahil kıyısındaki bir çok iş yeri ile yazlık evlerde su baskını yaşandı.
Kuşadası'nda bugün saat 09.30 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağnak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurun nedaen olduğu sel suları, Atatürk Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ile Çevreyolu'nun garaj ve İki Çeşmelik Mahallesi girişlerini dereye çevirdi. Sel suları nedeniyle bu yollar trafiğe kapatıldı. Süleyman Demirel Bulvarı Ticaret Odası önünde bir otomobil ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü su içinde kaldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde biriken su nedeniyle araçların geçişine kontrollü izin verildi. Çevreyolu'nda da sel suları asfaltın zarar görmesine neden oldu. Bazı cadde ve sokaklarda kaldırım taşları sel suları nedeniyle söküldü. Kuşadası-Selçuk ile Kuşadası-Söke Karayolları'nda da kısa süreli de olsa trafik durdu. Yüksek kesimlerden inen sel suları, sahil kenarındaki çarşı merkezini de vurdu. Bir çok hediyelik eşya, halı ve deri giyim mağazası gibi onlarca iş yerinde su baskını yaşandı. Polis, itfaiye ekipleri, Kuşadası Belediyesi ekipleri ihbarlara yetişmekte zorlandı. Şiddetli yağmur Kuşadası'nın Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinde de etkili oldu. Bir çok yazlık, ev ve iş yeri sular altında kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Suda mahsur kalan beledriye otobüsü ve otomobilin görüntüsü
-Sel suları nedeniyle zarar gören yollardan görüntü
-İşyerlerini su basan vatandaşların tahliye çalışmalarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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