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DHA YURT - Kütahya'da TIR'ın çarptığı yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 02:40 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, TIR'ın çarptığı yolcu otobüsü devrildi, kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da, TIR'ın çarptığı yolcu otobüsü devrildi, kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Kaza saat 01.30 sıralarında, Kütahya Otogarı önünde meydana geldi. Çanakkale'den gelen, Kütahya Otogarı'na uğrayan ve Konya'ya gitmek üzere hareket ederek çevre yoluna çıkan Adem Çiğli yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 42 RP 777 plakalı yolcu otobüsüne, kent merkezi istikametinden gelen Lokman Ölmez'in kullandığı 43 ST 056 plakalı TIR çarptı. Kazada yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüs yolcularından Seval Özge Arifoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 12 yolcu ile TIR şoförü Lokman Ölmez, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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*Kazadan ilk görüntüler
(EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK)
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA,(DHA)

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