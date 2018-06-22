DHA YURT - Kütahya'da yangın paniği

KÜTAHYA'da 3 katlı apartmanın bodrumunda bulunan elektrik panosunda çıkan yangında, duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Dumlupınar Mahallesi Zafer Caddesi'nde geceleyin meydana gelen olayda 3 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 sağlık ve OEDAŞ elektrik işletmesi ekipleri sevk edildi. Evlerinden mahsur kalanlardan bazıları balkonlara çıkarak çığlık atıp yardım bekledi. Ekipler bir yandan yangına müdahalede bulunurken diğer yandan da itfaiye ve OEDAŞ'ın merdivenli araçlarıyla evlerde mahsur kalan, aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 12 kişiyi balkon ve pencerelerden aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen kişilere sağlık görevlileri müdahalede bulundu, bazılarını hastaneye götürüldü. Yangın, yapılan çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Balkonlarda çığlık atan apartman sakinlerinin görüntüsü

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Mahsur kalanların kurtarılması

-Olay yerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA / DHA

