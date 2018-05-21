DHA YURT; KÜTAHYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 17 YARALI

KÜTAHYA'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü 17 kişi de yaralandı. Kaza bu sabah saat 06.30 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 5'inci kilometresindeki Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşında meydana geldi. İstanbul'dan Kütahya'da gelmekte olan Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda porselen fabrikasının bahçe duvarına çarpıp devrildi. Yan yatan otobüsün şoförü Süleyman Dönmez olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerindeki otobüsün ve ekiplerin çekilen görüntüleri bulunuyor.)
Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/DHA
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