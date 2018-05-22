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DHA YURT - Kuzey Irak Şehitleri memleketlerine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan uzman çavuşlar Mehmet Türken ve Musa Sayan, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan uzman çavuşlar Mehmet Türken ve Musa Sayan, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, sınırın diğer taarfından Awdalkevi dağı bölgesinde, operasyon yürüten güvenlik güçlerine, PKK'teröristler tarafındanr ateş açıldı. Saldırıda 2 uzman çavuş şehit oldu. Şehitler, 2 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Türken (29) ile Mersin nüfusuna kayıtlı evli 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan (28) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Vekili Bekir Abacı, Vali Yardımcısı Mehmet Nurallah Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve şehidin yakınları katıldı. Törene küçük çocuklarıyla katılan şehit uzman çavuşların eşleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit eşlerini, kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı. Törende şehitler için saygı duruşundu bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından dualar okundu. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan şehit uzman çavuşlar Mehmet Türken ile Musa Sayan, toprağa verilmek üzere memleketleri Kırıkkale ve Mersin'e uğurlanmak üzere helikopterle Van'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Şehitlerin naaşı tören alanına getirilmesi
- Şehitlerin öz geçmişleri okunması
- Şehitler için dua edilmesi
- Genel Detay

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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